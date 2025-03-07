Весенний старт продаж: квартиры в «Лугометрии» от 2,9 млн руб.

07.03.2025 | 10:02

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж квартир в первом строении ЖК «Лугометрия». Новый дом станет частью двора «Ирис», который возводится в рамках проектного финансирования одним из банков.

«Покупка квартиры на старте продаж - это лучший момент для оформления сделки. У вас есть возможность купить квартиру по максимально выгодной цене. Отличное предложение для желающих инвестировать средства в недвижимость - в будущем цена на квартиру будет только расти. Большим преимуществом является и то, что квартиры сдаются с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой. И все по выгодной цене - от 2,9 млн. руб. * Для покупателей действует не только выгодная ипотечная программа от банка-партнера, но и рассрочка от застройщика», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Двор «Ирис» оформлен в оригинальной цветовой гамме, создающей атмосферу спокойствия и комфорта. Здесь будет несколько зон активности: спортивные и игровые площадки с оборудованием из экологичных и надежных материалов, места для отдыха, лаундж-зоны для работы на свежем воздухе, тренажеры для воркаута.

Как и в других дворах «Лугометрии», значительную часть пространства займут зеленые зоны, на которых высадят деревья, кустарники, газоны.

Двор спроектирован с учетом требований безопасности: на площадках - резиновое покрытие, соблюдена концепция «Двор без машин».

Есть несколько вариантов покупки.

1. Программа семейной ипотеки со ставкой от 6% годовых на весь период кредитования. Сумма ежемесячного платежа составит от 14 000 рублей **. Обладатели материнского капитала или регионального жилищного сертификата могут использовать эту выплату в качестве первоначального взноса.

2. Программа рассрочки на весь период строительства ***.

Забронировать квартиру можно уже сейчас, заполнив заявку по ссылке.

В новых строениях представлены европланировки. В просторной кухне-гостиной можно разместить как зону для гостей, так и рабочий кабинет.

Для будущих обладателей квартир весомым аргументом станет наличие новой версии готовой отделки «Все включено» (серия 25).

«Новый вид отделки - результат долгой работы команды застройщика. Мы изучили предпочтения и пожелания покупателей, чтобы улучшить решения. Итогом опросов и исследований мы предлагаем нашим клиентам новую версию отделки, которая получила ряд изменений», - рассказала Оксана Маркова.

Застройщик включил в отделку еврокарнизы для штор, которые незаметны для глаз и вписываются в любой интерьер. Останется подобрать подходящие по цвету и фактуре шторы.

Использовано более теплое свечение точечных светильников, что сделает дом уютнее. В комнатах стоят двери с повышенным уровнем шумоизоляции.

В оформлении интерьера квартир «Ириса» использованы новые дизайнерские и цветовые решения. Изменены рисунок и оттенок плитки на полу и стенах ванной и туалетной комнат. Применяется крупноформатный вариант плитки.

Остаются и основные элементы готовой отделки:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника от брендовых производителей + стиральная машина;

- флизелиновые обои под покраску;

- межкомнатные двери;

- пластиковые окна с высокой шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки.

В отделке застройщик использует оборудование признанных брендов и лидеров рынка: Torex, Jika, ESKO, Kommerling, Schneider Electric, de Luxe, Dorff и другие. Высокое качество материалов обеспечит комфортную жизнь в новой квартире и позволит долго не думать о ремонте.

В кухне уже есть полноценный гарнитур со встроенной бытовой техникой российского бренда De Luxe. В комплектацию входят варочная панель с четырьмя конфорками, мощная вытяжка и духовой шкаф с несколькими режимами готовки. А в квартирах большой площади дополнительно установлена вместительная посудомоечная машина. Все элементы гармонично сочетаются - это можно увидеть благодаря рум-туру.

В шаговой доступности - пешеходный бульвар с зонами для отдыха и прогулок, амфитеатром и самым большим в городе плейхабом. Объект протяженностью около 2 километров соединит все дворы «Лугометрии».

Реализация проекта «Лугометрия» идет в рамках комплексного развития территории. Девелопер соблюдает принцип строительства «город в городе», благодаря чему на территории жилого комплекса будут созданы условия для комфортной жизни более чем 18 000 пензенцев.

Чтобы оформить выгодную сделку, купив квартиру во дворе «Ирис» на старте продаж по выгодной цене, нужно позвонить по телефону 203-000 или оставить заявку здесь. Подробности о других акциях можно узнать на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29, и ул. Яшиной, 12, с 9:00 до 21:00.

* Застройщик - ООО СЗ «Центр Недвижимости». Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф. Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,37 кв. м, полная стоимость - 2 945 670 руб.), расположенной в строении № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Количество квартир по указанной цене ограничено. В акции участвуют 10 квартир. Сроки акции - с 7.03.2025 по 31.03.2025.

** Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 7,299-16,588%.

Расчет проведен для 1-комнатной квартиры (32,37 кв. м, полная стоимость - 2 945 670 руб.), расположенной в строении № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Оценивайте свои финансовые возможности и риски!

*** В рамках акции «Зарабатываем вместе» реализуется программа рассрочки без удорожания на покупку квартиры, если у покупателя есть вклад в любом из банков. Приобрести квартиру от застройщика в рассрочку до 7 месяцев можно не снимая деньги со вклада. Действуют следующие условия: при внесении первоначального взноса 30% стоимости договора предоставляется отсрочка платежа на 3 мес.; при внесении первоначального взноса 40% стоимости договора предоставляется отсрочка платежа на 5 мес.; при внесении первоначального взноса 50% стоимости договора предоставляется отсрочка платежа на 7 мес. Объекты введены в эксплуатацию. Оценивайте свои финансовые возможности и риски!

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