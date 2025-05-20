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Общество

В Пензе пациенту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор

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В понедельник, 19 мая, в региональном сосудистом центре клинической больницы № 6 впервые провели имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Это небольшое электронное устройство, которое размещают между грудными мышцами и с помощью электродов соединяют с сердцем. Его задача - корректировать сердечный ритм при аритмии.

Установка кардиовертера-дефибриллятора показана крайне тяжелым пациентам с высоким риском внезапной сердечной смерти.

«Чаще всего данная когорта пациентов погибает именно от фатальных желудочковых нарушений ритма. Вот для того, чтобы это нарушение блокировать, мы и устанавливаем кардиовертер-дефибриллятор. Устройство работает таким образом, что в момент желудочкового нарушения ритма производится электрический разряд и приступ купируется. В долгосрочной перспективе это может продлить жизнь пациенту», - пояснил главный врач больницы Дмитрий Максимов.

Операцию выполняют под контролем рентгена. Она длится около часа, основное время уходит на программирование устройства, уточнил сердечно-сосудистый хирург Хасан Дебердеев.

«До настоящего времени подобные оперативные вмешательства в Пензе выполняли только в стенах Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Теперь их будут делать и на базе регионального сосудистого центра клинической больницы № 6. В этом году планируют провести 5 таких оперативных вмешательств по федеральным квотам в рамках программы ОМС», - сообщили в областном минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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