Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 мая

В Пензенской области в ночь на понедельник, 26 мая, осадков не ожидается. Похолодает до +6…+11 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.
Утром термометр покажет около +15 градусов, погода будет солнечной. Днем малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют.
Воздух прогреется до +22…+27 градусов. Ветер подует с юго-востока, с порывами 5-10 м/с.
26 мая по народному календарю - день Лукерьи Комарницы. Появление комаров в эту дату символизировало наступление лета.
Ранее стало известно, что Пензенскую область ждет затяжной период потепления. Дневная температура достигнет +30 градусов.
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