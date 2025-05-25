Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 мая

25.05.2025 | 16:02

В Пензенской области в ночь на понедельник, 26 мая, осадков не ожидается. Похолодает до +6…+11 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром термометр покажет около +15 градусов, погода будет солнечной. Днем малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют.

Воздух прогреется до +22…+27 градусов. Ветер подует с юго-востока, с порывами 5-10 м/с.

26 мая по народному календарю - день Лукерьи Комарницы. Появление комаров в эту дату символизировало наступление лета.

Ранее стало известно, что Пензенскую область ждет затяжной период потепления. Дневная температура достигнет +30 градусов.