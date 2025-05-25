На Пензенскую область надвигается жаркая погода

25.05.2025 | 11:10

Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют затяжной период потепления в европейской части России. Жара не обойдет и Пензенскую область.

По данным специалистов, сейчас формируется антициклон. Ожидается, что в дальнейшем он разовьется в огромный очаг и сможет заблокировать нормальный западно-восточный перенос воздушных масс.

«В результате атлантические циклоны, направляющиеся вглубь Евразии, будут вынуждены уходить дальше на север, попутно закачивая на Русскую равнину все новые и новые порции теплого воздуха», - отметили в центре погоды.

В Пензенской области на предстоящей неделе дневная температура достигнет +27…+30 градусов. Погода будет солнечной или малооблачной, преимущественно без осадков.

Небольшие дожди, грозы ожидаются в первой декаде июня. Днем в этот период термометр покажет +23…+26 градусов.