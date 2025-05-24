Общество

В Пензе в день последнего звонка торговали алкоголем

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В субботу, 24 мая, в день последнего звонка, в Пензе выявили факты продажи алкогольной продукции, несмотря на запрет.

Рейды проводили 6 межведомственных групп, в которых входили сотрудники полиции, администраций районов и города. Они посетили 65 объектов на улицах Ленина, Гагарина, Циолковского, Ударной, Докучаева, Аустрина, Луначарского, Пушкина, Терешковой и других.

Накануне в мэрии предпринимателей, ранее допускавших продажу спиртного в дни запрета, напомнили о персональной ответственности и санкциях. Штрафы за это нарушение для должностных лиц составляют от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических - от 100 000 до 300 000. А за продажу алкоголя несовершеннолетним - от 100 000 до 200 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 - для юридических.

Однако не все руководители, несмотря на предупреждения, усилили контроль за персоналом. В частности, к 15:00 сотрудники полиции составили уже 10 протоколов. В число нарушителей попали магазины «Ивушка» (ул. Ново-Тамбовская, 41), Beerhoven (ул. Пушкина, 45), «Высокий градус» (ул. Терешковой, 1Б), Beer Market (ул. Тернопольская, 16) и ряд других торговых точек.

«К руководителям, не обеспечившим должный контроль за соблюдением действующего законодательства, будут приняты соответствующие меры и административные наказания.

Мероприятия будут проходить в течение всего дня в усиленном режиме, планируется посетить не менее 90 объектов потребительского рынка», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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