Канализацию на ул. Совхоз-Техникум спроектируют за 12 млн руб.

25.05.2025 | 14:33

В Пензе ищут подрядчика для проектирования сетей водоотведения на улице Совхоз-Техникум. Стоимость контракта, согласно данным на сайте госзакупок, составляет 12 млн 590 тыс. рублей.

Подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию на реконструкцию сетей с точкой сброса на улице 40 лет Октября. Срок работ - до 30 апреля 2026 года.

После подготовки документации можно будет приступить к обновлению объекта.

Жители улицы Совхоз-Техникум на страницах представителей власти в соцсетях уже давно жалуются на экологическую проблему на их территории.

Очистные сооружения неисправны, насосная станция плохо работает более 10 лет. Сточные воды попадают в реки Мойку, Суру, Пензу, загрязняют их.

Проблемой заинтересовался СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин держит на контроле организованную проверку и поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ее результатах.