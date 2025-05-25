Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 мая 2025|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |

Общество

Канализацию на ул. Совхоз-Техникум спроектируют за 12 млн руб.

Печать
Telegram

В Пензе ищут подрядчика для проектирования сетей водоотведения на улице Совхоз-Техникум. Стоимость контракта, согласно данным на сайте госзакупок, составляет 12 млн 590 тыс. рублей.

Подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию на реконструкцию сетей с точкой сброса на улице 40 лет Октября. Срок работ - до 30 апреля 2026 года.

После подготовки документации можно будет приступить к обновлению объекта.

Жители улицы Совхоз-Техникум на страницах представителей власти в соцсетях уже давно жалуются на экологическую проблему на их территории.

Очистные сооружения неисправны, насосная станция плохо работает более 10 лет. Сточные воды попадают в реки Мойку, Суру, Пензу, загрязняют их.

Проблемой заинтересовался СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин держит на контроле организованную проверку и поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ее результатах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте