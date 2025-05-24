Общество

Врачи из Москвы назначили половине осмотренных земетчинок лечение

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Выездная бригада акушеров-гинекологов, в которую входят врачи из региональных и федеральных учреждений здравоохранения, проводит в Земетчинской районной больнице осмотры и консультации, связанные с женским репродуктивным здоровьем.

С начала года медики из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского осмотрели более 110 пациенток. Половине из них назначено дополнительное лечение.

Специалисты Пензенского городского роддома осмотрели более 150 женщин, 2 из них получили направления на дополнительное обследование в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

Пензенские и московские врачи не только обследуют сельчанок и выявляют разные заболевания, но и делятся опытом с земетчинскими коллегами.

«В целях сохранения и укрепления репродуктивного здоровья необходимо проходить профилактические осмотры у медицинских специалистов регулярно. Это позволит предотвратить появление и развитие многих заболеваний на ранней стадии даже при отсутствии жалоб», - предупредил главный врач Земетчинской районной больницы Александр Жангазинов.

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Источник — фото областного минздрава
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