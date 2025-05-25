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Общество

В День города пензенцы смогут купить спиртное в ограниченные часы

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В Пензе в День города, который отмечается 12 июня, хотят рекомендовать предприятиям торговли запретить продажу алкоголя. Соответствующее постановление администрации областного центра сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Срок запрета продажи - с 13:00 до 23:00. От реализации спиртных напитков попросят отказаться точки, которые расположены на улицах Кирова, 10а, 42, 43, 73, Урицкого, 44а, 44Б, Московской, 37, 65а, Володарского, 74а, Славы, 10, Либерсона, 35Б, Пушкина, 2.

Пензенцы не смогут приобрести не только крепкий алкоголь, но и пиво и изготавливаемые на его основе напитки в стеклянной посуде.

Полицейским поручат проконтролировать соблюдение запрета.

Ранее сообщалось, что в Пензе в день праздника «Последний звонок» 24 мая выявили факты продажи алкогольной продукции. В частности, к 15:00 сотрудники полиции составили 10 протоколов. В число нарушителей попали магазины «Ивушка» (ул. Ново-Тамбовская, 41), Beerhoven (ул. Пушкина, 45), «Высокий градус» (ул. Терешковой, 1Б), Beer Market (ул. Тернопольская, 16) и ряд других торговых точек.

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