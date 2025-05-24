25 мая пензенцев ждет по-настоящему летняя погода

24.05.2025 | 15:50

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 25 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Ночью, по прогнозам синоптиков, температура составит +7...+12 градусов. Днем будет по-летнему тепло - воздух прогреется до +21...+26.

25 мая в народе называли Епифановым днем. Считалось, что пасмурное утро предвещает прохладное лето, а ясная утренняя заря - засушливое и жаркое.

Если в этот день на прудах расцветали белые кувшинки, заморозков можно было больше не опасаться.