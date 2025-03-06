В школе на ГПЗ нашли нарушения в организации питания детей

06.03.2025 | 17:32

В Пензе прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в школе № 80 им. В. К. Бочкарева и детсаду № 70 «Буратино».

В саду несвоевременно проводили процедуру гашения ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию.

В школе организатор питания (ООО «Пензенский комбинат питания») нарушал санитарно-эпидемиологические требования: использовались посуда, столы, инвентарь и оборудование без маркировки, у нескольких сотрудников пищеблока не было обязательного медицинского осмотра, а также они не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

Прокурор района внес представления руководителю ООО «Пензенский комбинат питания» и заведующей детсадом. После этого нарушения были устранены, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по возбужденным прокуратурой района делам ответственного сотрудника детсада и работника ООО «Пензенский комбинат питания» оштрафовали на 3 000 рублей каждого, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.