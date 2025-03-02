В Пензенской области за год сократился дефицит врачей

02.03.2025 | 13:02

В Пензенской области за 2024 год удалось сократить в 2,5 раза дефицит врачей-специалистов, сообщили в региональном правительстве.

Сейчас в области не хватает медперсонала среднего звена. Речь идет о фельдшерах для ФАПов. Их хотят привлекать более активно.

В 2024 году в больницы области пришло почти 300 новых врачей. 223 из них - выпускники медицинских вузов, 44 человека - бывшие сотрудники частных организаций, 31 специалист приехал из других регионов России и зарубежья.

В области в ближайшие годы надеются устранить нехватку медиков. Помочь в решении кадровой проблемы должны юноши и девушки из целевого набора.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ предложил внести поправки в закон «Об образовании». Согласно им, студенты-медики, обучавшиеся за счет бюджета, должны будут несколько лет поработать в больницах, иначе им придется компенсировать сумму, потраченную на их подготовку.