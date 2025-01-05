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Общество

За год в пензенские больницы пришло работать около 300 врачей

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В 2024 году в больницы Пензенской области пришло почти 300 новых врачей, об этом сообщили в региональном минздраве.

223 из них - выпускники медицинских вузов, 44 человека - бывшие сотрудники частных организаций, 31 специалист приехал из других регионов России и зарубежья.

«В 2025 году ожидается трудоустройство около 300 врачей-специалистов и столько же средних медицинских работников», - рассказали в минздраве.

Ранее сообщалось, что в регионе в ближайшие годы надеются устранить нехватку медиков. Помочь в решении кадровой проблемы должны юноши и девушки из целевого набора.

В 2025-м область дополнительно получит из федерального бюджета 2 588 700 рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении денег приняли, исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

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Источник — фото регионального минздрава
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