Отдых в лагере: пензенцы больше не видят номеров детей в очереди

10.04.2024 | 15:47

Нюансы при подаче заявлений на получение путевки в детский лагерь обсудили на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 10 апреля.

Председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков отметил, что в этом году принят новый порядок: теперь родители подают заявление не через сайт «Лето58», а через портал госуслуг.

Он перечислил ряд отличий в подаче заявлений в этом году. Так, если на сайте «Лето58» родители видели, какой номер в очереди на путевку присвоен их ребенку, то на портале это невозможно.

«Сайт «Лето58» начинал работать в определенный день и в определенный час. И многие родители, желающие встать в очередь на путевку, не могли на него зайти. «Госуслуги» работают не так: они не могут отказать в подаче заявления, поэтому некоторые подали заявления раньше 9:00 8 апреля - именно это время было обозначено для начала приема документов. «Госуслуги» их приняли, но мы отклоним», - предупредил Владислав Чесноков.

Он добавил, что часто причиной для отказа становится неправильное заполнение документов. «Если на сайте «Лето58» можно было все сделать в произвольной форме, то на «Госуслугах» действует система межведомственного контроля. Ошибка хоть в одной цифре влечет за собой отказ. Родители к этому не привыкли, нужно время», - пояснил спикер.

Он посоветовал тем, кто получил отказ, подать заявление снова.

«Госуслуги» принимают сколько угодно заявлений, «Лето58» – 1. Путевки у нас есть, ко вторнику останется 2-3 тысячи путевок, и мы будем понимать, сколько их и в какие лагеря. А на сайтах администрации Пензы и спорткомитета можно найти порядок подачи заявления», - завершил тему председатель спорткомитета.

В Пензе прием заявок от родителей, дети которых летом хотели бы отправиться в загородные лагеря, начался 8 апреля. Речь идет о бюджетных путевках с частичной платой в размере 5 812 рублей (полная стоимость - 23 214).