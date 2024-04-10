Сетевое издание|18+|Среда|10 апр 2024|17:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Отдых в лагере: пензенцы больше не видят номеров детей в очереди

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Нюансы при подаче заявлений на получение путевки в детский лагерь обсудили на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 10 апреля.

Председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков отметил, что в этом году принят новый порядок: теперь родители подают заявление не через сайт «Лето58», а через портал госуслуг.

Он перечислил ряд отличий в подаче заявлений в этом году. Так, если на сайте «Лето58» родители видели, какой номер в очереди на путевку присвоен их ребенку, то на портале это невозможно.

«Сайт «Лето58» начинал работать в определенный день и в определенный час. И многие родители, желающие встать в очередь на путевку, не могли на него зайти. «Госуслуги» работают не так: они не могут отказать в подаче заявления, поэтому некоторые подали заявления раньше 9:00 8 апреля - именно это время было обозначено для начала приема документов. «Госуслуги» их приняли, но мы отклоним», - предупредил Владислав Чесноков.

Он добавил, что часто причиной для отказа становится неправильное заполнение документов. «Если на сайте «Лето58» можно было все сделать в произвольной форме, то на «Госуслугах» действует система межведомственного контроля. Ошибка хоть в одной цифре влечет за собой отказ. Родители к этому не привыкли, нужно время», - пояснил спикер.

Он посоветовал тем, кто получил отказ, подать заявление снова.

«Госуслуги» принимают сколько угодно заявлений, «Лето58» – 1. Путевки у нас есть, ко вторнику останется 2-3 тысячи путевок, и мы будем понимать, сколько их и в какие лагеря. А на сайтах администрации Пензы и спорткомитета можно найти порядок подачи заявления», - завершил тему председатель спорткомитета.

В Пензе прием заявок от родителей, дети которых летом хотели бы отправиться в загородные лагеря, начался 8 апреля. Речь идет о бюджетных путевках с частичной платой в размере 5 812 рублей (полная стоимость - 23 214).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте