Назван топ-3 популярных лагерей Пензенской области

В топ-список лагерей области входят 2 пензенских и 1 зареченский, сообщила замминистра образования Оксана Милаева в преддверии старта летней оздоровительной кампании.
«Наибольшим спросом пользуются такие лагеря, как «Строитель» и «Юность». Именно в эти лагеря поступает огромное количество заявок.
Также стоит выделить лагерь «Звездочка» города Заречного, где созданы очень комфортные условия для отдыха. Эти 3 лагеря действительно попадают в топ самых популярных», - процитировали в минобре Оксану Милаеву.
Из частных лагерей популярнее прочих «Заря».
«Строитель» и «Юность» традиционно пользуются большим спросом. Путевки туда разбирают в первую очередь.
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