Назван топ-3 популярных лагерей Пензенской области

22.05.2025 | 17:25

В топ-список лагерей области входят 2 пензенских и 1 зареченский, сообщила замминистра образования Оксана Милаева в преддверии старта летней оздоровительной кампании.

«Наибольшим спросом пользуются такие лагеря, как «Строитель» и «Юность». Именно в эти лагеря поступает огромное количество заявок.

Также стоит выделить лагерь «Звездочка» города Заречного, где созданы очень комфортные условия для отдыха. Эти 3 лагеря действительно попадают в топ самых популярных», - процитировали в минобре Оксану Милаеву.

Из частных лагерей популярнее прочих «Заря».

«Строитель» и «Юность» традиционно пользуются большим спросом. Путевки туда разбирают в первую очередь.