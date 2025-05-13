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Спорт

Определены дата и место легкоатлетической эстафеты в Пензе

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В Пензе определились с датой и местом проведения легкоатлетической эстафеты, которая должна была проходить 9 мая у Монумента воинской и трудовой славы, но была отменена «с учетом текущей обстановки».

Спортивное мероприятие решено организовать в пятницу, 16-го числа, на Олимпийской аллее. В нем примут участие школьники. Каждая команда будет состоять из 12 человек: по 3 юноши и девушки из 8-11-х классов и по столько же - из 1-7-х классов.

Торжественная церемония открытия назначена на 10:00. Маршрут включит 12 этапов, старт - от кафе «Лесное».

«Победителей и призеров наградят кубками и грамотами городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике. Участников данных команд - медалями и грамотами. Командам, занявшим с 1-го по 10-е места, вручат спортивный инвентарь», - сообщили в администрации Пензы.

В прошлом году легкоатлетическую эстафету также переносили, но из-за плохой погоды. Утром 9 мая в Пензе выпал мокрый снег. В итоге спортивное мероприятие состоялось 17-го числа на «Первомайском».

С 1 мая на стадионе должен был начаться капитальный ремонт футбольного поля и дорожек.

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