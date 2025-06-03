Общество

В Пензенскую область приехали на отдых белгородские дети

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Вечером в понедельник, 2 июня, в Пензенскую область прибыли 80 школьников из Белгородского региона, чтобы отдохнуть в загородном оздоровительном лагере в первую смену. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Всего же в июне в нашей области каникулы проведут 130 ребятишек в возрасте 12-17 лет из Валуйского и Ракитянского районов, а за весь летний период - 550 юных белгородцев», - уточнил губернатор.

В Пензенскую область приехали на отдых белгородские дети

Он отметил, что для гостей предусмотрены увлекательные культурные и спортивные программы.

Отдых детей организован по просьбе главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Договоренность между губернаторами двух регионов была достигнута еще в марте.

«Поддерживаю его в стремлении подарить детям вдали от непростой обстановки радость от общения, игр и пребывания на свежем воздухе. Чужих детей не бывает. Дети - наше общее будущее!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2024 году в Пензенской области отдохнули более 2 000 детей из Белгородской области.

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Источник — фото из телеграм-канала Олега Мельниченко
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