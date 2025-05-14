Пензенская область отправит детей из Запорожья в Крым

14.05.2025 | 12:02

Пензенская область выделила 41 600 000 рублей на отдых детей из Пологовского и Токмакского районов Запорожской области в Крыму. Вопрос обсуждался во вторник, 13 мая, на заседании в правительстве региона.

Предусмотрены путевки для 520 детей. Отдыхать они будут в лагере «АРТ-Квест», в 4 смены.

Деньги на это направят из резервного фонда правительства области, сообщили в министерстве образования.

Также летом 550 белгородских детей поедут в пензенские лагеря «Солнечная долина», «Звездочка» и «Надежда». Контракт должны заключить в мае.

Будет организовано 4 смены, в первую в регион прибудут 130 юных белгородцев.

В этом году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля, процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены.