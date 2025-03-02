Общество

Сотрудников МВД допустили до врачебной тайны

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С 1 марта в России вступили в силу новые законы, касающиеся допуска к врачебной тайне, продажи энергетиков и газосодержащих товаров и освоения садовых участков.

Так, с 1-го числа медиков обязали предоставлять сотрудникам полиции информацию о пациентах с психическими расстройствами, которые склонны к общественно опасным действиям.

Если потребуется раскрыть врачебную тайну без согласия гражданина или его законного представителя, это сделают по запросу из МВД. Перечень лиц, сведения о которых будут передавать органам, определит врачебная комиссия медучреждения.

Также с 1 марта увольняющемуся работнику оплатят неиспользованные отгулы за труд в выходные и праздники. Ранее в нормативных актах не прописывался такой вид компенсации.

С первого дня весны в России запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Исключения - чай, кофе, продукты на их основе.

Кассиры при продаже энергетиков имеют право потребовать у покупателей документ, позволяющий установить возраст.

Также дети больше не могут приобрести газосодержащие товары: зажигалки, баллончики для заправки, портативные туристские газовые плиты.

«Предусмотрены в законодательстве и штрафы для тех продавцов, которые решат нарушить запрет. Так, размер взыскания для граждан составит 40-60 тысяч, для должностных лиц - 150-300 тысяч, для юридических - 400-600 тысяч рублей», - пишет «Парламентская газета».

С 1 марта вступил в силу закон, отводящий на освоение садового участка три года. За этот период владелец будет обязан сделать землю пригодной для использования в соответствии с ее целевым назначением.

Закон приняли, чтобы бороться с заброшенными участками, которые представляют опасность для освоенных земель.

С 1-го числа владельцам для регистрации машин в ГИБДД не потребуется полис ОСАГО. Также документ не нужен и при смене собственника. При этом обязанность водителей иметь при себе полис сохраняется, за езду без него накажут рублем.

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