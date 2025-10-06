Пензенские полицейские задержали похитителя умных колонок

06.10.2025 | 09:29

В Пензе 34-летний турист из Москвы похитил из магазинов технику на 150 000 рублей. Он пользовался невниманием со стороны продавцов.

В полицию обратился представитель торговой точки в Ленинском районе и рассказал, что с полок исчезли две умные колонки общей стоимостью 26 000 рублей.

Подозреваемого задержали, когда он ехал на поезде через Воронеж. Мужчина признался в содеянном.

«В настоящее время полицейскими установлена причастность данного гражданина к совершению трех аналогичных преступлений на территории города Пензы», - сообщили в областном УМВД РФ.

На москвича завели несколько уголовных дел. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.