Пензенские полицейские задержали похитителя умных колонок

В Пензе 34-летний турист из Москвы похитил из магазинов технику на 150 000 рублей. Он пользовался невниманием со стороны продавцов.
В полицию обратился представитель торговой точки в Ленинском районе и рассказал, что с полок исчезли две умные колонки общей стоимостью 26 000 рублей.
Подозреваемого задержали, когда он ехал на поезде через Воронеж. Мужчина признался в содеянном.
«В настоящее время полицейскими установлена причастность данного гражданина к совершению трех аналогичных преступлений на территории города Пензы», - сообщили в областном УМВД РФ.
На москвича завели несколько уголовных дел. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.