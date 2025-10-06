Кузнечанка потеряла сбережения из-за желания разбогатеть

06.10.2025 | 09:06

45-летняя кузнечанка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать легких денег.

С женщиной в мессенджере связалась незнакомка и предложила поучаствовать в ставках на спорт. Горожанка заинтересовалась и стала следовать указаниям: завела криптокошелек и внесла туда деньги.

Спустя время ей сообщили о выигрыше, однако, чтобы его снять, нужно было заплатить комиссию.

В общей сложности женщина перевела на чужие счета более 715 000 рублей, после чего связь с незнакомкой прервалась. Тогда кузнечанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.