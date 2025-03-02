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Общество

Эксперт рассказал, как определить поддельный продукт в магазине

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Фальсификат можно выявить еще на полке в магазине. Для этого рекомендуется присмотреться к упаковке товара.

Признаки поддельных продуктов в беседе с изданием «Лента.ру» назвал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Для начала он призвал покупателей убедиться, что упаковка товара не повреждена и герметична. Если это не так, возможны проблемы с продуктом.

Далее нужно обратить внимание на качество печати. Четкие, без размытости логотипы, шрифты и тексты, соответствующие оригинальному стилю бренда, - все это говорит о том, что продукт настоящий. Тусклые, а также пачкающие руки чернилами надписи означают, что это подделка.

«Оцените на ощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар. Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки - лощеная глянцевая. Также обследуйте швы и склейки упаковки - края должны быть ровными, нигде не должно быть следов клея», - посоветовал Балагуров.

По словам эксперта, самое надежное и сложное для подделки - полимерная упаковка и стеклянная тара. В некоторых случаях производители последней помещают опознавательные знаки бренда уже на этапе изготовления. Чтобы воспроизвести эти элементы, нужно специальное заводское оборудование.

Ранее стало известно, что пензенские магазины «Светофор» торговали фальсифицированной молочной продукцией. Стандартам качества не соответствовали творожная масса, плавленый сыр, сливки.

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