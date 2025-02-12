Пензенские магазины «Светофор» торговали фальсификатом

12.02.2025 | 20:50

В управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили результаты исследований продукции, которая продавалась в магазинах «Светофор» (ООО «Торгсервис 58»).

В четырех пробах молочных изделий выявили фальсификат. Так, в «творожной массе со вкусом пломбира» жирностью 9%, которую произвел предприниматель Д. А. Стратенко, нашли сорбиновую кислоту и микробную трансглутаминазу (в России запрещена с 1 января 2020 года. - Прим. ред.).

В твороге жирностью 9% от того же предпринимателя обнаружили присутствие веществ, которых в продукте не должно быть: В-ситостерина, кампестерина, стигмастерина и также трансглутаминазу.

В плавленом сыре «Сливочном» от «Экомилк», произведенном «Озерецким молочным комбинатом», выявили присутствие В-ситостерина, кампестерина, стигмастерина.

В ультрапастеризованных сливках жирностью 20% «Апрелика» от ООО «Молочная жизнь» тоже нашли признаки фальсификации: в продукте были В-ситостерин, кампестерин, стигмастерин.

Специалисты примут меры в отношении производителей поддельных молочных продуктов.

«В адрес ООО «Торгсервис 58» направлено письмо об изъятии из оборота фальсифицированной молочной продукции. Подготовлены материалы для согласования с прокуратурой Пензенской области инспекционного визита в отношении ООО «Торгсервис 58», - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Ранее стало известно, что ведомство выявило в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде регионов РФ грубые нарушения при реализации продуктов. Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что эта торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке, устанавливая низкие цены, но при этом страдает качество продукции.