Общество

Врач: Резкий отказ от мяса может привести к проблемам с ЖКТ

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Резкий переход от скоромной пищи к постной может привести к проблемам с ЖКТ. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Масленица с ее блинами, маслом, сметаной и другими калорийными продуктами - это время пищевых излишеств. Резкий переход к растительной пище и отказ от мяса, молочных продуктов и яиц может привести к расстройствам пищеварения (боли в животе, вздутию, диарее), дефициту питательных веществ, обострению хронических заболеваний органов ЖКТ (панкреатита, язвенной болезни желудка)», - предупредила она.

Кроме того, недостаток витаминов делает организм более восприимчивым к инфекциям и различным заболеваниям.

Екатерина Кашух рекомендовала разнообразить рацион при отсутствии мяса. По ее словам, в пост особенно важно включение в меню овощей и фруктов. Их лучше употреблять свежими или приготовленными на пару, чтобы максимально сохранилась питательная ценность.

Желательно, чтобы на столе присутствовали цельнозерновые продукты и бобовые - ценный источник растительного белка и клетчатки. Также будут полезны в небольшом количестве орехи и семена.

«Бобовые (такие, как чечевица, нут, фасоль), тофу, киноа и другие растительные источники белка помогают справиться с нехваткой этого вещества во время поста. Эти продукты очень важно включить в рацион, чтобы в период ограниченного питания не потерять мышечную массу и поддерживать уровень энергии», - пояснила Екатерина Кашух.

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