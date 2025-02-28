В 2025 году в лагерях уделят особое внимание работникам пищеблоков

28.02.2025 | 17:34

Директора загородных лагерей должны будут проверить всех сотрудников, уделяя особое внимание работникам пищеблоков. Такую задачу поставил зампред областного правительства Олег Ягов на заседании межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей 27 февраля.

«Вторым важным шагом является обязательная проверка медицинских книжек», - подчеркнул он.

По словам Олега Ягова, необходимо также довести до глав муниципалитетов черный список поставщиков и рассчитать для детей норму воды. «Чтобы не жаловались на ее недостачу», - процитировали пояснение зампреда в минобре.

В конце июня в детском оздоровительном лагере «Белка» отдыхающим в массовом порядке потребовалась медицинская помощь. Первоначально сообщалось о пищевом отравлении, однако этот факт не подтвердился.

Как оказалось, причиной краткосрочного расстройства здоровья детей стала кишечная инфекция норовирусной этиологии. Она регистрировалась у ребят на протяжении 3 дней - с 28 по 30 июня. Двоих пришлось госпитализировать, болезнь у них протекала в легкой форме.

В ходе проверки установили, что 3 человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота- и норовирусы. Сотрудников отстранили. «Один из них явился первоисточником инфекции, передаваемой пищевым путем», - уточнили в прокуратуре.

В 2025 году стоимость отдыха в 1 лагерную смену будет равняться 25 628 рублям, из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покроется из областной казны. Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 1 июня.