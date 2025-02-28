Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2025|19:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Радужные дворы» участвуют в программе рассрочки на 3 года

Печать
Telegram

Холдинг «Термодом» рассказал о программе рассрочки на квартиры в «Радужных дворах» в Городе Спутнике.

Первый взнос - от 30%, оставшаяся сумма оплачивается равными частями в 3-летний срок. Удорожания и процентов нет.

«Вы платите только стоимость квартиры, все остальное - ваше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», - отметили в «Термодоме».

«Радужные дворы» участвуют в программе рассрочки на 3 года

Программа доступна широкому кругу покупателей, включая тех, кто не подходит под условия льготных ипотечных программ.

Информация о рассрочке четко указана в договоре, что исключает внеочередные платежи или изменение условий. При этом человек сможет планировать расходы без резкого сокращения других статей бюджета.

«Радужные дворы» участвуют в программе рассрочки на 3 года

«Радужные дворы» - целый квартал для яркой жизни. Территории без машин, беседки, зоны пикника, экологичные игровые площадки - есть все для комфорта и интересного отдыха. Также застройщик разработал проекты озеленения.

Парковка расположена с внешней стороны домов, в непосредственной близости от них. Вход в подъезды - на уровне земли.

У каждого двора - свой цвет, ведущий в фасадах и благоустройстве:

- Синий двор - первый в проекте. Это дома с адресами: улица Фонтанная, 14, и Олимпийская, 14. Они уже сданы и полностью заселены;

- Оранжевый двор - дома на Фонтанной, 10, и Светлой, 17. В последнем еще есть 6 свободных квартир;

- Зеленый двор - Алая, 15, и строение № 77 (здесь в продаже студии, 2- и 3-комнатные квартиры);

- Желтый двор завершает проект. Здесь возводятся 2 дома - строения № 74 и 75.

Узнать больше о проекте, ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом», телефон 28-28-20.

* Рассрочка на 3 года распространяется на квартиры в строениях № 74 и 75. Все условия - на сайте termodom-pnz.ru. Рассрочка предоставляется застройщиками - ООО «СЗ «Термодом-гарант» и ООО «СЗ «ТермодомРиелт». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте