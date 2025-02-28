«Радужные дворы» участвуют в программе рассрочки на 3 года

28.02.2025 | 17:24

Холдинг «Термодом» рассказал о программе рассрочки на квартиры в «Радужных дворах» в Городе Спутнике.

Первый взнос - от 30%, оставшаяся сумма оплачивается равными частями в 3-летний срок. Удорожания и процентов нет.

«Вы платите только стоимость квартиры, все остальное - ваше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», - отметили в «Термодоме».

Программа доступна широкому кругу покупателей, включая тех, кто не подходит под условия льготных ипотечных программ.

Информация о рассрочке четко указана в договоре, что исключает внеочередные платежи или изменение условий. При этом человек сможет планировать расходы без резкого сокращения других статей бюджета.

«Радужные дворы» - целый квартал для яркой жизни. Территории без машин, беседки, зоны пикника, экологичные игровые площадки - есть все для комфорта и интересного отдыха. Также застройщик разработал проекты озеленения.

Парковка расположена с внешней стороны домов, в непосредственной близости от них. Вход в подъезды - на уровне земли.

У каждого двора - свой цвет, ведущий в фасадах и благоустройстве:

- Синий двор - первый в проекте. Это дома с адресами: улица Фонтанная, 14, и Олимпийская, 14. Они уже сданы и полностью заселены;

- Оранжевый двор - дома на Фонтанной, 10, и Светлой, 17. В последнем еще есть 6 свободных квартир;

- Зеленый двор - Алая, 15, и строение № 77 (здесь в продаже студии, 2- и 3-комнатные квартиры);

- Желтый двор завершает проект. Здесь возводятся 2 дома - строения № 74 и 75.

Узнать больше о проекте, ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом», телефон 28-28-20.

* Рассрочка на 3 года распространяется на квартиры в строениях № 74 и 75. Все условия - на сайте termodom-pnz.ru. Рассрочка предоставляется застройщиками - ООО «СЗ «Термодом-гарант» и ООО «СЗ «ТермодомРиелт». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

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