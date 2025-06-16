Квартира недели: 3-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 860 тыс. рублей

16.06.2025 | 10:18

С 16 по 22 июня в акции «Время выгодных решений» участвует квартира в ЖК «Баланс»: 3-комнатная, площадью 93,9 кв. м, светлая и функциональная.

В квартире есть гардеробная, два санузла, просторная кухня (15,8 кв. м) с выходом на лоджию. Она расположена на «золотом», четвертом этаже - это идеальный баланс между безопасностью, комфортом, тишиной и видом из окна.

До конца недели можно забронировать квартиру с выгодой в 10%, или 860 тыс. рублей. Ключи выдадут сразу после покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию: clck.ru/3MZYoc.

Познакомиться с ЖК «Баланс» можно на сайте balance-pnz.ru и в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.