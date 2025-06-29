Над Пензенской областью заметили светящуюся «летающую палку»

29.06.2025 | 10:39

В ночь на воскресенье, 29 июня, жители Пензенской области заметили в небе необычный объект. Они назвали его «летающей палкой».

Кадры появились в Сети. На них видно яркую длинную полосу высоко в воздухе.

В комментариях к роликам пензенцы предположили, что это спутники Starlink. Их уже наблюдали над регионом в прошлом году.

В ноябре 2024-го жители области запечатлели более 20 объектов, летящих в одну цепочку над Бековским районом.

В июне того же года яркие ролики с «поездом» также заполонили районные группы в соцсетях и телеграм-каналах.

Starlink - это глобальная система спутников связи. Они обеспечивают высокоскоростной доступ к Сети по всему миру, в первую очередь там, где традиционное подключение слабое или отсутствует вовсе.