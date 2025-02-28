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Общество

1 марта пензенцев ждет не весенняя погода

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В первый день весны пензенцев ждет погода, типичная для зимы. Прогноз на субботу, 1 марта, дали в Приволжском УГМС.

Ночью температура может опуститься до -19 градусов, днем столбики термометров покажут -1...-6. Ветер будет слабым и неустойчивым. Местами пройдет небольшой снег.

По словам начальника отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светланы Иванковой, в выходные регион останется под влиянием поля повышенного давления.

«Температурный фон по-прежнему будет пониженным», - подчеркнула она.

Однако уже в понедельник в Пензенскую область придут атмосферные фронты циклонического вихря. На всей территории ожидаются осадки смешанного типа и различной интенсивности, при этом столбики термометров пойдут вверх.

1 марта в народном календаре - Ярилин день. Считалось, что потепление предвещает скорые заморозки. Южный ветер обещал дождливое лето, а северный - холодное.

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