Бороться с мошенниками предложили Центробанку

27.02.2025 | 08:59

Центральному банку России предложили разрешить разработку и реализацию мер против мошенничества при кредитовании. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов в среду, 26 февраля. Документ размещен в базе «Законотворчество».

«Согласно данным Центрального банка России, в III квартале 2024 года банки отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 трлн рублей, похищено злоумышленниками денежных средств граждан на сумму 9,3 млрд рублей. По данным МВД, в 2024 году ущерб от их действий в России составил 136 млрд рублей», - приводят разработчики законопроекта статистику.

Авторы инициативы указали, что Банк России уже ведет систематизированную отчетность, связанную с незаконными операциями по заемным средствам, в том числе по случаям получения займа без согласия клиента. Депутаты предложили регулятору утвердить критерии оценки частоты и масштаба мошеннических действий, выявляемых банками. Это позволит сформировать рейтинг их безопасности и повысить уровень защиты заемщиков.

В свою очередь банки должны будут внедрять технологии, направленные на выявление, предотвращение и пресечение мошенничества. В их число должен входить анализ подозрительных операций и применение усиленных механизмов аутентификации клиентов.

Одновременно кредитные организации будут обязаны информировать заемщиков о возможных рисках мошенничества и методах защиты персональных данных.

В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования.