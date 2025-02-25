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Общество

Салоны «МегаФона» получили звание «Лучший магазин года - 2024»

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Розничную сеть оператора «МегаФон» признали лучшей среди сетевых магазинов в категории «Салон связи и электроники» по версии ежегодной премии «Лучший магазин года».

В течение всего 2024 года компания занималась повышением качества обслуживания клиентов, уровня сервиса и в своих салонах связи, и во франчайзинговых точках. Например, специалисты внедрили новые методики обучения и мотивации персонала, что способствовало существенному повышению уровня компетенции сотрудников салонов связи.

Салоны «МегаФона» получили звание «Лучший магазин года - 2024»

Много внимания уделялось и комфорту покупателей, и скорости их обслуживания, что особенно важно в контексте новых требований законодательства, начавших действовать с 1 января этого года. Так, появились новые условия по оформлению договора на оказание услуг связи, запрет на обезличенное пополнение счетов. Это привело к увеличению нагрузки на персонал.

Кроме того, «МегаФон» гибко подходит к формированию ассортимента своих салонов: покупателям оперативно предлагаются новые и самые популярные модели смартфонов, других устройств.

В 2025-м компания продолжит работу по дальнейшему развитию розничной сети.

Премия «Лучший магазин года» - это крупнейшее открытое голосование покупателей в стране. Россияне определяют, какой сетевой и онлайн-магазин они считают лучшим. В 2024 году свой выбор сделали 2,2 миллиона потребителей. Всего в список фаворитов попали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и 3 номинациях.

Как отмечают организаторы, собранные данные, методика и анализ результатов прошли официальный внешний аудит и были нотариально заверены.

В голосовании премии «Лучший магазин года» сначала участвовали только сетевые и онлайн-магазины, а в 2021 году к ним присоединились онлайн-сервисы: доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, каршеринг. Новое голосование стартует в конце марта.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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