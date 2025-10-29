Составность поездов между станциями Пенза-I и Башмаково снова увеличат

29.10.2025 | 15:01

В 3 ноябрьских воскресенья составность пригородных поездов между станциями Пенза-I и Башмаково увеличится, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Изменения будут действовать 2, 9 и 16 ноября. Число вагонов вырастет c 3 до 5. Это коснется следующих поездов:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39),

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

12, 19 и 26 октября составность этих поездов также была увеличенной.

Ранее стало известно, что из-за празднования Дня народного единства в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

На 31 октября назначаются электрички:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:06);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

С 1 по 5 ноября ежедневно будут курсировать поезда:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).