Составность поездов между станциями Пенза-I и Башмаково снова увеличат

В 3 ноябрьских воскресенья составность пригородных поездов между станциями Пенза-I и Башмаково увеличится, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Изменения будут действовать 2, 9 и 16 ноября. Число вагонов вырастет c 3 до 5. Это коснется следующих поездов:
- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39),
- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
12, 19 и 26 октября составность этих поездов также была увеличенной.
Ранее стало известно, что из-за празднования Дня народного единства в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.
На 31 октября назначаются электрички:
- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:06);
- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
С 1 по 5 ноября ежедневно будут курсировать поезда:
- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);
- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
