ЖК Supernova: для тех, кто мечтает о новой квартире с готовым ремонтом

24.02.2025 | 12:16

Строительство жилого комплекса Supernova выходит на финишную прямую, и это отличная новость для желающих приобрести новое жилье в Пензе. Застройщик «РКС-Пенза» активно выполняет чистовую отделку, и квартиры станут доступны к заселению уже летом 2025 года.

ЖК Supernova расположен в одном из самых перспективных районов города, где созданы все условия для комфортной жизни. Совсем скоро здесь появятся уютные и стильные квартиры с продуманными планировками.

Чистовая отделка выполняется с использованием высококачественных материалов, а дизайн интерьеров подчеркнет статус каждого резидента.

Тех, кто желает купить квартиру в ЖК Supernova, ждут:

1. Готовый ремонт - не придется тратить время и деньги на отделку. Квартиры будут сданы с оборудованными санузлами, напольным покрытием, обоями на стенах и освещением.

2. Современные технологии: жилой комплекс оснащен инженерными системами, обеспечивающими надежность и комфорт проживания.

3. Развитая инфраструктура: в непосредственной близости находятся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр, школы и детские сады, а также зоны для отдыха и спорта.

4. Выбор различных планировок - от студий до 4-комнатных. Можно подобрать идеальный вариант, который соответствует образу жизни и потребностям.

Чтобы быть в курсе всех новостей о жилом комплексе Supernova и первыми узнать о датах начала передачи ключей, нужно подписаться на телеграм-канал Supernova t.me/supernova_pnz.

Подробности по телефону офиса продаж (8412) 50-09-46.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.