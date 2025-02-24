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Общество

ЖК Supernova: для тех, кто мечтает о новой квартире с готовым ремонтом

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Строительство жилого комплекса Supernova выходит на финишную прямую, и это отличная новость для желающих приобрести новое жилье в Пензе. Застройщик «РКС-Пенза» активно выполняет чистовую отделку, и квартиры станут доступны к заселению уже летом 2025 года.

ЖК Supernova расположен в одном из самых перспективных районов города, где созданы все условия для комфортной жизни. Совсем скоро здесь появятся уютные и стильные квартиры с продуманными планировками.

Чистовая отделка выполняется с использованием высококачественных материалов, а дизайн интерьеров подчеркнет статус каждого резидента.

ЖК Supernova: для тех, кто мечтает о новой квартире с готовым ремонтом

Тех, кто желает купить квартиру в ЖК Supernova, ждут:

1. Готовый ремонт - не придется тратить время и деньги на отделку. Квартиры будут сданы с оборудованными санузлами, напольным покрытием, обоями на стенах и освещением.

2. Современные технологии: жилой комплекс оснащен инженерными системами, обеспечивающими надежность и комфорт проживания.

3. Развитая инфраструктура: в непосредственной близости находятся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр, школы и детские сады, а также зоны для отдыха и спорта.

4. Выбор различных планировок - от студий до 4-комнатных. Можно подобрать идеальный вариант, который соответствует образу жизни и потребностям.

ЖК Supernova: для тех, кто мечтает о новой квартире с готовым ремонтом

Чтобы быть в курсе всех новостей о жилом комплексе Supernova и первыми узнать о датах начала передачи ключей, нужно подписаться на телеграм-канал Supernova t.me/supernova_pnz.

Подробности по телефону офиса продаж (8412) 50-09-46.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

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