На погоду в выходные повлияет южный вихрь

21.02.2025 | 14:05

В предстоящие выходные погода в Пензенской области изменится. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Антициклон будет сдавать свои позиции, уступая зону влияния южному вихрю», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, атмосферное давление станет постепенно понижаться, из южных широт в регион начнет поступать более теплый и влажный воздух.

Поэтому ожидается небольшое повышение температурного режима, в отдельных районах пройдет слабый снег, добавила Иванкова.

По ночам будет -13...-19 градусов, днем - от -5 до -11.