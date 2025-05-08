День Победы в Пензе: мероприятия в сквере 40-летия Победы

08.05.2025 | 15:57

В День Победы у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы запланировано несколько мероприятий.

С 11:00 до 11:10 состоится возложение венков и цветов.

В 11:10 начнется большой праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» (0+). Он продлится до 20:00.

В промежутке с 18:50 до 19:00 здесь, как и на других площадках, пройдет всероссийская акция «Минута молчания» (0+).

В 21:45 у стелы устроят фейерверочный показ продолжительностью 15 минут (0+).

О мероприятиях у Монумента воинской и трудовой славы можно узнать здесь, у стелы «Росток» на набережной Суры - здесь, на площади Ленина - здесь, на улице Московской - здесь.