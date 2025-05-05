6 мая в Пензенской области возможна гроза

05.05.2025 | 21:00

Во вторник, 6 мая, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +8...+13 градусов. Ожидается кратковременный дождь, также возможна гроза.

Днем воздух прогреется до +14...+19. В ночь на среду похолодает до +2...+7 градусов, без осадков.

В народном календаре 6 мая Юрий Вешний, Егорьев день. На Руси подмечали: если Егорий теплый, со дня на день жди лета.