Пензенцы могут научиться правильно измерять давление в МФЦ

В мае в Пензе на территории МФЦ проведут профилактическую акцию «Знай цифры своего давления! Живи дольше!».
Всех желающих приглашают на обучающий мастер-класс по правильному самостоятельному измерению артериального давления, а также на скрининговое обследование по основным показателям здоровья - измерение давления, уровня глюкозы и холестерина крови, степени насыщения крови кислородом и подсчет индекса массы тела.
«По итогам обследования врач по медицинской профилактике рассчитает индивидуальный сердечно-сосудистый риск (риск преждевременной смерти или развития инфаркта, инсульта в течение ближайших 10 лет), даст рекомендации по изменению стиля жизни», - сообщили в областном минздраве.
Первое мероприятие состоится во вторник, 13 мая, в МФЦ на Шмидта, 4 (с 15:00 до 18:00).
Следующие пройдут по графику:
- 16 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90;
- 20 мая - МФЦ на Шмидта, 4;
- 23 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90;
- 27 мая - МФЦ на Шмидта, 4;
- 30 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90.
Часы проведения акции едины для всех дней - с 15:00 до 18:00.
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