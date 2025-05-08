Общество

Пензенцы могут научиться правильно измерять давление в МФЦ

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В мае в Пензе на территории МФЦ проведут профилактическую акцию «Знай цифры своего давления! Живи дольше!».

Всех желающих приглашают на обучающий мастер-класс по правильному самостоятельному измерению артериального давления, а также на скрининговое обследование по основным показателям здоровья - измерение давления, уровня глюкозы и холестерина крови, степени насыщения крови кислородом и подсчет индекса массы тела.

«По итогам обследования врач по медицинской профилактике рассчитает индивидуальный сердечно-сосудистый риск (риск преждевременной смерти или развития инфаркта, инсульта в течение ближайших 10 лет), даст рекомендации по изменению стиля жизни», - сообщили в областном минздраве.

Первое мероприятие состоится во вторник, 13 мая, в МФЦ на Шмидта, 4 (с 15:00 до 18:00).

Следующие пройдут по графику:

- 16 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90;

- 20 мая - МФЦ на Шмидта, 4;

- 23 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90;

- 27 мая - МФЦ на Шмидта, 4;

- 30 мая - МФЦ на проспекте Строителей, 90.

Часы проведения акции едины для всех дней - с 15:00 до 18:00.

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