Отключение мобильного интернета в Пензе: разъяснения

08.05.2025 | 18:44

Мобильный интернет в Пензе 9 Мая не будет работать в местах проведения массовых мероприятий, уточнил губернатор Олег Мельниченко.

7 мая горожане получили смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи в День Победы. Их разослали по решению оперативного штаба в Пензенской области.

«Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП», - обратился к горожанам губернатор на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что телефонная связь будет работать, а интернет-сообщение возобновится после окончания массовых мероприятий.

«Рядом с территориями, где проходят праздничные торжества, будут дежурить специалисты служб экстренного реагирования», - добавил Олег Мельниченко.

О мероприятиях у памятника Победы можно узнать здесь, у стелы «Росток» на набережной Суры - здесь, на площади Ленина - здесь, на улице Московской - здесь, у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы - здесь.