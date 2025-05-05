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Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев на неделе

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На начавшейся неделе по территории Пензенской области пройдет ряд атмосферных фронтов, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В период с 6 по 9 мая дни с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром будут чередоваться с солнечными и сухими днями.

«При этом температурный режим станет колебаться в пределах климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ночам ожидается от +4 до +13 градусов, днем от +12 до +19.

На прошлой неделе Пензенская область оказалась во власти атмосферных фронтов северо-атлантических циклонов, прошли дожди различной интенсивности, воздух стал прогреваться после холодов.

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