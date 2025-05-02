Жителей Пензенской области ждут заморозки

02.05.2025 | 16:11

В Пензенской области в ночь на субботу, 3 мая, и утром того же дня ожидаются заморозки. В МЧС предупредили, что температура может понизиться до -2 градусов.

В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (реальная угроза). Жителей просят быть осторожнее при использовании печного и электрооборудования, а также не включать газовую плиту ради обогрева дома.

По данным Приволжского УГМС, к середине дня в Пензенской области все же потеплеет - до +11...+16 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность без осадков.

3 мая в народном календаре - день окликания предков. Считалось, что дождь в этот день предвещает пасмурное лето, а гром - хороший урожай.