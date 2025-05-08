Общество

В Пензенской области у 4 пригородных поездов появится остановка на 709 км

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В понедельника, 12 мая, в Пензенской области у нескольких пригородных поездов появится остановка на о. п. 709 км, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Речь идет о составах, курсирующих по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I:

- № 7243 Пенза-I (отправление в 6:51) – 709 км (прибытие в 6:55, отправление в 6:56) – Белинская (прибытие в 8:27);

- № 7249 Пенза-I (отправление в 17:25) – 709 км (прибытие в 17:29, отправление в 17:30) – Белинская (прибытие в 19:03);

- № 7248 Белинская (отправление в 8:41) – 709 км (прибытие в 10:08, отправление в 10:09) – Пенза-I (прибытие в 10:14);

- № 7250 Белинская (отправление в 19:15) – 709 км (прибытие в 20:41, отправление в 20:42) – Пенза-I (прибытие в 20:47).

С 1 мая по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I начали курсировать 4 дополнительных пригородных поезда. Пассажиров перевозят РА-3 «Орлан».

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