7 мая в Пензенской области будет дождливо

06.05.2025 | 22:00

7 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +2...+7 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +12...+17, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Следующая ночь станет более теплой - от +5 до +10 градусов.

В течение суток направление ветра изменится с северо-восточного на юго-восточное, порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на этой неделе через регион пройдет ряд атмосферных фронтов, дни с кратковременными дождями и порывистым ветром станут чередоваться с солнечными и сухими.

В старину предки не спешили радоваться теплу: считалось, что после 7 мая морозы могут прийти еще 12 раз.