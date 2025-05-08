День Победы в Пензе: мероприятия на площади Ленина

08.05.2025 | 15:43

В День Победы праздничные мероприятия на площади Ленина в Пензе стартуют в 12:00, сообщили в городской администрации.

В это время начнется и будет идти до 18:00 концертная программа «Ласточки Победы» (0+).

С 12:00 до 19:00 на площади организуют выставку ретроавтомототехники (0+).

С 17:00 до 22:00 покажут старые военные фильмы (12+).

В промежутке с 18:50 до 19:00 здесь, как и на других площадках, пройдет всероссийская акция «Минута молчания» (0+).

О мероприятиях у Монумента воинской и трудовой славы можно узнать здесь, у стелы «Росток» на набережной Суры - здесь, на Московской - здесь, у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы - здесь.