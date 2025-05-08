День Победы в Пензе: мероприятия у «Ростка»

08.05.2025 | 15:37

В День Победы в Пензе пройдет множество мероприятий, часть из них запланирована у стелы «Росток» на набережной Суры.

С 13:00 до 21:45 на плавучей сцене будет идти праздничный концерт-марафон (0+), сообщили в администрации Пензы.

На 14:00-14:10 намечены демонстрационные полеты самолетов Федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта Пензенской области. Пензенцам продемонстрируют фигуры высшего пилотажа (0+). Будет задействовано более десятка летательных аппаратов.

В промежутке с 18:50 до 19:00 здесь, как и в других локациях, пройдет всероссийская акция «Минута молчания» (0+).

С 19:00 до 21:45 запланирован праздничный концерт «Молодежь поет песни Победы!» (0+).

С 21:45 до 22:15 будут идти одновременно акция «Лучи Победы» и праздничный салют (0+).

О мероприятиях у Монумента воинской и трудовой славы можно узнать здесь, на Московской - здесь, на площади Ленина - здесь, у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы - здесь.