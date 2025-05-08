9 мая в Пензенской области осадков не прогнозируется

08.05.2025 | 16:15

В пятницу, 9 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +2...+7 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +13...+18. В ночь на субботу в прогнозе +3...+8 градусов и снова местами небольшой дождь.

В народном календаре 9 мая - Глафира Горошница. На Руси подмечали: если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает, установится ясная погода.