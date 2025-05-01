Жителей Пензенской области ждет еще один дождливый день

01.05.2025 | 16:03

В пятницу, 2 мая, пензенцев ждет облачный и дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, днем поднимутся до +14. Ветер подует с юго-запада, с порывами до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь, вероятна гроза.

Ранее синоптики сообщили, что погода в майские праздники не порадует пензенцев. Однако 4-го числа столбик термометра может дотянуться до отметки +19 градусов.

2 мая в народном календаре Иван Ветхопещерник. Предки обращали внимание на ветер: если он был сильным и дул с севера, ждали затяжных холодов. Ясный день предвещал теплый и солнечный месяц.