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Общество

День Победы в Пензе: мероприятия на ул. Московской

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В День Победы в Пензе праздничные мероприятия пройдут на разных площадках, и одной из них станет улица Московская.

С 13:00 до 15:00 здесь запланированы акции «Голубь мира», «Я рисую мелом» (0+). Учащиеся художественных школ и детских школ искусств создадут коллективный рисунок размером 130 кв. м в виде поздравительной открытки-панорамы, пояснили в городской администрации.

С 13:00 до 18:00 состоится детский вернисаж «Женское лицо Победы!» (фотовыставка, 0+).

В сквере им. Дениса Давыдова с 13:00 до 16:00 будет проходить всероссийская акция «Рио-Рита - Радость Победы» (0+); с 16:00 до 19:00 - парад оркестров (0+).

В промежутке с 18:50 до 19:00 здесь, как и в других локациях, пройдет всероссийская акция «Минута молчания» (0+).

О мероприятиях у Монумента воинской и трудовой славы можно узнать здесь, у стелы «Росток» на набережной Суры - здесь, на площади Ленина - здесь, у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы - здесь.

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