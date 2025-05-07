8 мая пензенцам пообещали дождь и ветер

07.05.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 8 мая, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до +5…+10 градусов. Такой прогноз обнародовали синоптики Приволжского УГМС.

Утром термометр покажет около +8 градусов. Вероятны осадки. Днем будет облачная с прояснениями погода, ожидается кратковременный дождь.

Ветер задует с северо-запада, его порывы достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что порывистый ветер и осадки в регион принесут атмосферные фронты. Температура станет колебаться в пределах климатической нормы.

8 мая в народном календаре - день Марка Ключника. По приметам, дождь в эту дату сулил хороший урожай зерновых. Ясная погода означала, что лето будет жарким.