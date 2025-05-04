Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 5 мая

04.05.2025 | 16:24

В Пензенской области в понедельник, 5 мая, ожидается сильный ветер и гроза, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов. Осадков не прогнозируется.

Утром столбик термометра поднимется до отметки в +16 градусов, синоптики обещают солнечную погоду.

Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, в некоторых районах ожидается гроза. Ветер задует с юго-запада, с порывами 8-13 м/с, а местами и 15-18 м/с. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале мая регион окажется во власти циклона. Он принесет дожди, грозы, порывистый ветер. Также пензенцев ожидает долгожданное потепление.