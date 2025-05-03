Пензенцев ждут долгожданное тепло, дождь и гроза

03.05.2025 | 15:55

В воскресенье, 4 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью осадки пройдут местами, днем - в большинстве районов.

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5...+10 градусов, днем термометр покажет +17...+22.

С 3 по 5 мая погода в регионе будет неустойчивой в связи с приходом циклона.

«Ожидаются кратковременные дожди, локально - с грозами и порывистым ветром. Также жителей ждет и долгожданное потепление», - пообещала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

4 мая в народном календаре - Проклов день. Считалось, что южный ветер обещал теплое и урожайное лето, северный - затяжную весну и неурожай. Дождь на Прокла сулил влажное лето, а зацветшая черемуха - жаркое и засушливое.