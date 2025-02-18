В Пензе председатель ТСЖ присвоил деньги жильцов

18.02.2025 | 10:03

43-летний пензенец присваивал деньги, собранные жильцами на нужды домов. Он был председателем и управляющим в разных ТСЖ.

С марта 2018 года по январь 2021-го мужчина получал у бухгалтеров средства для закупки необходимых товаров, а затем отчитывался о расходах поддельными чеками из интернета.

Подобным образом горожанин поступил 5 раз и в общей сложности присвоил себе 119 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Он признал вину и все возместил, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Дальнейшую его судьбу будет решать суд.